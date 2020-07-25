Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва

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25 июля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт Хабаровска, фото с сайта Википедия

Неизвестный злоумышленник в субботу, 25 июля, утром заминировал международный аэропорт Хабаровск имени Г.И. Невельского. Информация о минировании терминала внутренних линий поступила в правоохранительные органы, и сразу, примерно в 11:30 местного времени (04:30 мск) началась эвакуация пассажиров и персонала.

Сейчас в воздушной гавани Хабаровска работают оперативные службы. Кинологи обследуют здание аэропорта и территорию.

На данный момент уже известно, что сообщение о минировании не подтвердилось. Персонал и пассажиры вернулись в здание терминала.

Из-за анонимной угрозы в аэропорту Хабаровска задержалась отправка двух рейсов "Уральских авиалиний" в Екатеринбург и компании "Россия" - в Москву. Сейчас завершатся регистрация пассажиров на эти рейсы.

Пассажирам самолета компании "Россия", прибывшего в Хабаровск из Москвы, пришлось некоторое время провести на борту воздушного судна из-за работы оперативных служб. Пассажиров, в числе которых московские врачи, которые прибыли в Хабаровск для помощи местным медикам в борьбе с COVID-19, пропустили через международный терминал аэропорта.

Отметим, аэропорт Хабаровска "заминировали" третий раз за неделю.