В СК России появилось подразделение по экологическим и эпидемиологическим преступлениям

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30 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Спецавтомобиль СКР. Фото: сайт СК России

В Следственном комитете России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, результаты исследований, проводимых в последние годы, констатируют значительную обеспокоенность россиян проблемами экологии, в частности загрязнением почвы и воздуха.

«На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования», – сказала Петренко.