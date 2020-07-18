Пока экономика выходит из кризиса, экология в него погружается​

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18 июля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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В НИУ ВШЭ подсчитали: концентрация вредных веществ во время пандемии коронавируса снизилась, в сравнении с прошлым годом, на 16%. Да, сократился выброс загрязняющих веществ в атмосферу, качество воздуха во всем мире улучшилось. Но настолько ли это хорошо, как может казаться, и что будет дальше?

Для экологии пандемия COVID-19, казалось бы, сделала доброе дело. Показатели загрязнения воздуха в разных регионах планеты сократились и даже мегаполисы задышали полной грудью. Причины понятны: резко сократились транспортные потоки, а объемы промышленного производства и энергопотребления снизились. Вот только насколько долгосрочными окажутся эти успехи?

Экологи говорят, что кончится наша радость очень быстро. Ограничительные меры уже сняли, а рост потребления и перемещение как авиа-, так и автомобильных перевозок увеличилось. Мы вернулись к докоронавирусным показателям, и, так как, что называется «дорвались», рост выбросов только увеличился, а отходов стало все больше.

Например, из-за коронавируса мы стали чаще пользоваться пластиковой упаковкой и одноразовой продукцией. Некоторые российские города и их системы сбора отходов, с этим просто не справляются. Начинаются проблемы с их раздельным сбором и переработкой. И пусть Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор на время пандемии (и после снятия ограничительных мер в том числе) – экологи оказались резко против, так как «запрет раздельного сбора во время пандемии отбросит нас в 90-е годы», а «вторсырье не может стать источником заражения, если соблюдать меры безопасности».

К слову, даже использование одноразовых масок и перчаток способствует серьезному загрязнению окружающей среды. И это не значит, что их ненужно носить, так же, как и соблюдать меры безопасности. Нужно искать пути решения проблемы. А она на самом деле есть. Потому что серьезное загрязнение окружающей среды из-за большого количество синтетических материалов, которые устойчивы к жидкостям и очень медленно разлагаются, уже не за горами. Посмотрим на тот же китайский Ухань, у которых за сутки образовывалось 200 тонн медицинского мусора. Это в четыре раза больше, чем за день может сжигать мусороперерабатывающие предприятие города.

И если улучшение качества воздуха – это временное явление, вызванное экономическим крахом и человеческими страданиями, которое уже сейчас возвращается к быстрому росту, то проблемы отходов мы будем решать еще долго. И пандемия наглядно показала, что глобальные проблемы, в частности экологические, совсем скоро займутся нами всерьез.

Дело в том, что почти все государства сознательно пошли на огромные экономические потери. Интересно, смогут ли они теперь сознательно отказаться от чего-нибудь ради решения проблем загрязнения воздуха или изменения климата. Ключевую роль в решении вопроса должны сыграть государственные антикризисные программы, но пока что все меры направлены только на спасение тех секторов, которые выведут из кризиса экономику. Остается только надеяться, что и экологией мы хотя бы позже займемся всерьез. Потому что для её спасения вакцины точно нет.