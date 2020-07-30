Власти Башкирии внесли изменения в региональный закон о режиме ЧС

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30 июля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufatime.ru

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Депутаты Заксобрания Башкирии внесли изменения в закон о ЧС, расширив само понятие чрезвычайной ситуации.

Теперь правительство может вводить режим ЧС не только при аварии, катастрофе и опасном природном явлении, но и при распространении опасного заболевания. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что поправка обусловлена пандемией коронавируса.

По его словам, новая коронавирусная инфекция оказалась совершенно непредвиденным вызовом, поэтому для сохранения здоровья населения были приняты беспрецедентные меры. Тем не менее, в законодательстве не были предусмотрены действия на случай возникновения эпидемии такого масштаба.

«Теперь у нас есть опыт и понимание, как действовать в подобных случаях, поэтому законодательную базу необходимо привести в соответствие с новыми реалиями», – пояснил Толкачев.