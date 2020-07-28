Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом COVID-19

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28 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Забелин, фото: vk.com/zabelin2019

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией СЩМШВ-19. Глава республиканского Минздрава будет изолирован 14 дней, но все это время продолжит работать дистанционно. Симптомов инфицирования у чиновника нет.

Забелину предстоит сдать три раза тест на коронавирус. Пока все результаты не будут отрицательными, он проводить совещания по видеосвязи.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на вторник, 28 июля, в Башкирии выявлено всего 6640 случаев коронавирусной инфекции. 4964 пациента выздоровели. 22 человека скончались.

Коронавирусом заразился губернатор Чукотки. Роман Копин с повысившейся температурой попал в больницу после контакта с человеком, больным коронавирусной инфекцией COVID-19.