Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом COVID-19
28 июля 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией СЩМШВ-19. Глава республиканского Минздрава будет изолирован 14 дней, но все это время продолжит работать дистанционно. Симптомов инфицирования у чиновника нет.
Забелину предстоит сдать три раза тест на коронавирус. Пока все результаты не будут отрицательными, он проводить совещания по видеосвязи.
По данным портала стопкоронавирус.рф, на вторник, 28 июля, в Башкирии выявлено всего 6640 случаев коронавирусной инфекции. 4964 пациента выздоровели. 22 человека скончались.
Коронавирусом заразился губернатор Чукотки. Роман Копин с повысившейся температурой попал в больницу после контакта с человеком, больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.