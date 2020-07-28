Губернатора Чукотки Романа Копина после контакта с больным COVID-19 госпитализировали с температурой и пневмонией

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28 июля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Копин, фото: governors.ru/glava-regiona

Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализирован. Глава Чукотки с повысившейся температурой попал в больницу после контакта с человеком, больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

У Копина температура держалась несколько дней. Его уже обследовали. У чиновника диагностирована пневмония. Врачи рекомендовали лечь в больницу. «По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — написал губернатор Чукотки в своем Instagram

Сейчас Роман Копин находится в Чукотской окружной больнице. «Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — поделился чиновник и призвал из больничной палаты: «Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. Берегите себя и своих близких!»