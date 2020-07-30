В России начали принимать заявки на виртуальные сим-карты

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Смартфон. Фото: pixabay.com

В России ведущие операторы сотовой связи открыли прием заявок на виртуальные сим-карты. Система начала работать в Москве и Санкт-Петербурге, к осени ее планируется запустить и в регионах.

Принцип работы виртуальной сим-карты такой же, как и у физической. Разница в том, что для подключения к сети нужно воспользоваться QR-кодом. Если в гаджете установлена другая симка, пользоваться можно обеими.

Отмечается, что сейчас функция поддержки виртуальных сим-карт доступна лишь немногим телефонам – в основном это дорогостоящие флагманские модели некоторых фирм. В будущем планируется, что подключить такую симку можно будет дома через приложение.