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В России начали принимать заявки на виртуальные сим-карты

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В России начали принимать заявки на виртуальные сим-карты
Смартфон. Фото: pixabay.com

В России ведущие операторы сотовой связи открыли прием заявок на виртуальные сим-карты. Система начала работать в Москве и Санкт-Петербурге, к осени ее планируется запустить и в регионах.

Принцип работы виртуальной сим-карты такой же, как и у физической. Разница в том, что для подключения к сети нужно воспользоваться QR-кодом. Если в гаджете установлена другая симка, пользоваться можно обеими.

Отмечается, что сейчас функция поддержки виртуальных сим-карт доступна лишь немногим телефонам – в основном это дорогостоящие флагманские модели некоторых фирм. В будущем планируется, что подключить такую симку можно будет дома через приложение.

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