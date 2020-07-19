Эксперт объяснил, при каких условиях Россия сможет перейти на e-sim карты

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19 июля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт Тимур Садыков рассказал, когда в России могут отказаться от обычных сим-карт и заменить их новым форматом е-sim. По словам специалиста, для этого государству необходимо решить ряд вопросов.

Садыков рассказал, что e-sim – это новый формат виртуальной сим-карты, которая встраивается в гаджет и дает возможность обходиться без привычной «симки» и менять мобильного оператора без визита в офис.

«E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», - добавил эксперт.