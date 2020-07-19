Эксперт объяснил, при каких условиях Россия сможет перейти на e-sim карты
19 июля 2020, 07:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Эксперт Тимур Садыков рассказал, когда в России могут отказаться от обычных сим-карт и заменить их новым форматом е-sim. По словам специалиста, для этого государству необходимо решить ряд вопросов.
Садыков рассказал, что e-sim – это новый формат виртуальной сим-карты, которая встраивается в гаджет и дает возможность обходиться без привычной «симки» и менять мобильного оператора без визита в офис.
«E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», - добавил эксперт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.