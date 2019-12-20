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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Эксперт оценил идею проведения переписи сим-карт в России

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил идею проведения переписи сим-карт в России
сим-карта, pixabay.com

Глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц оценил идею провести перепись всех действующих сим-карт в стране.

Государственная Дума: необходимо провести перепись всех сим-карт в стране

Государственная Дума: необходимо провести перепись всех сим-карт в стране

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышев предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию сим-карт с целью создания единой базы.

Евгений Лифшиц отметил, что инициатива "немного несвоевременная", хотя и полезная. Эксперт также убежден, что каких-либо организационных или технических проблем возникнуть не должно. Он добавил, что в сфере сим-карт давно пора навести порядок, поэтому в целом его отношение к подобной идее является положительным.

ЕТ

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