Эксперт оценил идею проведения переписи сим-карт в России

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20 декабря 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сим-карта, pixabay.com

Глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц оценил идею провести перепись всех действующих сим-карт в стране.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышев предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию сим-карт с целью создания единой базы.

Евгений Лифшиц отметил, что инициатива "немного несвоевременная", хотя и полезная. Эксперт также убежден, что каких-либо организационных или технических проблем возникнуть не должно. Он добавил, что в сфере сим-карт давно пора навести порядок, поэтому в целом его отношение к подобной идее является положительным.