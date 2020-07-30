Почему нельзя говорить лишнего, если рядом «умный» прибор

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30 июля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Женщина. Фото: pixabay.com

Консультант по информационной безопасности Александр Рогозин предупредил, что не стоит говорить ничего лишнего рядом с «умными» приборами. Есть вероятность, что информация может попасть к злоумышленникам.

Рогозин объяснил, что телефоны, голосовые помощники и прочие устройства с «микрофоном» часто ведут запись разговоров, которая, в случае попадания вредоносной программы, может попасть в руки злоумышленников.

«В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника», - сказал специалист.