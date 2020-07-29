В Москве просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов

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29 июля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: кафе, pixabay.com

Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг в среду, 29 июля.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 29 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, сотрудников просят дополнительно укрепить все конструкции и закрыть зонты.