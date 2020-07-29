МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и граде в Московском регионе
29 июля 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]
В МЧС сообщили, что в ближайшие часы, начиная с западных районов столицы, в Московском регионе ожидается дождь с градом и усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», - пояснили в ведомстве.
Спасатели призывают граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также укрываться только в капитальных строениях и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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