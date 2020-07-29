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В Москве выявлены случаи бешенства у животных, в двух районах введен карантин

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выявлены случаи бешенства у животных, в двух районах введен карантин
собаки, фото: pixabay.com

В двух районах столицы введен карантин из-за животных с бешенством. Распоряжение об этом, подписанное московским градоначальником Сергеем Собяниным, размещено на сайте правительства Москвы.

Карантин ввели в Южном и Новомосковском административных округах. Случаи бешенства были обнаружены 27 июля в Сосенском поселении и в Нагатинском затоне. Карантин в этих районах введен до 28 сентября.

До этого срока запрещен вывоз домашних животных за пределы территорий, торговля животными, проведение выставок питомцев, отлов диких зверей, а также выводки и натаски собак.

Собаки теперь могут распознавать людей с коронавирусом по запаху.

НС

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