В Госдуме отреагировали на обвинение в адрес России в дезинформации о COVID-19
29 июля 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]
Статьи в зарубежных СМИ с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии являются фейком и вбросом. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий считает, что эти статьи появились «с целью дискредитации американских властей перед предстоящими выборами 46-го президента США.
«Обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают «внешнюю карту». Республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай, демократы по-прежнему культивируют мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США», – сказал депутат.
Слуцкий также заявил, что «все эти публикации – полнейшая чушь» и напомнил, что Россия оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США.
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