В Госдуме отреагировали на обвинение в адрес России в дезинформации о COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Статьи в зарубежных СМИ с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии являются фейком и вбросом. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий считает, что эти статьи появились «с целью дискредитации американских властей перед предстоящими выборами 46-го президента США.

«Обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают «внешнюю карту». Республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай, демократы по-прежнему культивируют мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США», – сказал депутат.

Слуцкий также заявил, что «все эти публикации – полнейшая чушь» и напомнил, что Россия оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США.