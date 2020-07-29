Сергунина рассказала об интересе регионов к новой турплатформе Russpass

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29 июля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Свыше пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в Москве после запуска сервиса 20 июля. В режиме открытого тестирования получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, столичных парков, театров, музеев и различных компаний, которые оказывают туристические услуги. Свыше двадцати новых партнерских предложений уже добавлено на сайт, остальные будут там размещены в скором будущем. Соответствующую информацию озвучила заместитель градоначальника Наталья Сергунина, говорится в материале, опубликованном на официальном портале мэра.

Как отметила Сергунина, цифровизация туристической сферы представляет собой глобальную задачу, над которой в настоящий момент работают во многих мегаполисах, включая и Москву. По словам вице-мэра, отечественный проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. Согласно точке зрения экспертов, подобные инструменты помогут восстановлению туристической отрасли после пандемии коронавируса и будут определять развитие данной сферы в дальнейшем.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах. Туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам, театрам и другим партнерам сервис дает возможность продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

Наталья Сергунина добавила, что Russpass активно взаимодействует с властями регионов страны. Так, на данный момент заключено более 40 соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ.

Пока онлайн-сервис поддерживает русский и английский языки, однако в будущем Russpass будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском.

Ранее сообщалось, что Наталья Сергунина поведала о востребованности онлайн-сервисов для малого бизнеса.