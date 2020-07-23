Сергунина рассказала о востребованности онлайн-сервисов для малого бизнеса

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23 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время на портале малого бизнеса Москвы (МБМ) доступно уже более 20 онлайн-сервисов и услуг для предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной, рассказавшей о наиболее популярных из них.

По словам заммэра Натальи Сергнуниной, в помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз

«В помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тысячи раз», — сказала Наталья Сергунина.

Как сообщила Онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест» стала самой востребованной на портале mbm.mos.ru. В первые шесть месяцев 2020 года за ней обратились 8 тыс. 303 раза. Вторым по популярности оказался сервис дистанционных консультаций - с января по июнь включительно предприниматели воспользовались им 2 тыс. 878 раз. На третьем месте - «Проверка контрагентов» (2 тыс. 844 запроса). Еще одна популярная онлайн-услуга - подбор налогового режима (1 тыс. 60 обращений).

Как поясняется, на портале mbm.mos.ru публикуется вся информация о мерах поддержки предпринимателей в Москве. На сайте можно прочитать о субсидиях, льготной аренде помещений для бизнеса, бесплатных обучающих мероприятиях и проектах, а также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения своего дела в столице.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в городе активно развивается инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на получение субсидий, подготовить документы для регистрации своего дела, подобрать городские помещения для бизнеса.