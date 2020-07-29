В МГУ не исключают начало учебного года в дистанционном формате

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29 июля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание МГУ. Фото: pixabay.com

Московский государственный университет им. Ломоносова рассматривает три сценария начала учебного года – в традиционном, смешанном и дистанционном форматах.

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что основным сценарием является оптимистичный, то есть, с началом учебного года 1 сентября в обычном режиме. Тем не менее, в вузе внимательно наблюдают за тем, что происходит, как меняется ситуация, и не сбрасывают со счетов два других варианта начала учебного года.

Садовничий также отметил, что в МГУ много студентов из разных регионов России и других стран, поэтому перед руководством стоит еще один «сложный вопрос - вопрос общежитий».