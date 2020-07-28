Алена Водонаева поступила в МГУ

28 июля 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Super
Алена Водонаева приняла решение поступить в университет. Телеведущая и блогер подала документы в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики. Там она будет обновлять свои знания по программе профессиональной переподготовки.
Водонаева уже успешно прошла собеседование. Теперь она будет посещать лекции и семинары вместе с другими студентами на протяжении года, начиная с сентября.
Алена будет изучать такие предметы, как право СМИ, журналистская этика, создание медиапроектов.
В 2005 году Водонаева окончила журфак Тюменского государственного университета.
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