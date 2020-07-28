Алена Водонаева поступила в МГУ

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Super

Алена Водонаева, фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua

Алена Водонаева приняла решение поступить в университет. Телеведущая и блогер подала документы в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики. Там она будет обновлять свои знания по программе профессиональной переподготовки.

Водонаева уже успешно прошла собеседование. Теперь она будет посещать лекции и семинары вместе с другими студентами на протяжении года, начиная с сентября.

Алена будет изучать такие предметы, как право СМИ, журналистская этика, создание медиапроектов.

В 2005 году Водонаева окончила журфак Тюменского государственного университета.

В начале июня Алена Водонаева рассказала, как поддерживает свой бизнес в период пандемии.