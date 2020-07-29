На Кубани запретят строительство в местностях с проблемными коммуникациями

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани введут мораторий на новое строительство в местностях с проблемами коммуникаций. Об этом сообщил губернатор региона на краевом совещании 29 июля. Соответствующую инициативу, по поручению Вениамина Кондратьева, в ближайшее время подготовят в ЗСК.

По мнению губернатора, многократная перегрузка коммунальных сетей, особенно на побережье, вызвана масштабным строительством на курортах. За десять лет в курортной зоне были возведены миллионы квадратных метров жилья.

– В Геленджике с 2016 по 2020 было построено 462 тысячи квадратных метров – это в два раза меньше, чем за предыдущие пять лет, потому что с мэром мы вместе занялись этой проблемой. Но если подвести итог, то построено 1,3 млн квадратных метров м за 10 лет! А в Новороссийске – 2,7 млн. В стройке – еще 890 тысяч. В Анапе понастроили 3,6 млн квадратных метров. Не понимаю этого огульного строительства. Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями, – обратился Вениамин Кондратьев к представителям местной власти.

Глава региона предложил ввести мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях. Возводить дома застройщики смогут только после заключения соглашения с краем и муниципалитетом, уточнил губернатор.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что из-за критики губернатором политики городских властей в области застройки курорта ушел в отставку мэр Анапы Юрий Поляков.

После отставки мэра на курорте начались проверки застройки прибрежной полосы.