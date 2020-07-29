Почему плесневеет хлеб, рассказал эксперт

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29 июля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Хлеб. Фото: pixabay.com

Эксперт Владимир Мартиросян объяснил, почему плесневеет хлеб. По словам специалиста, в печи хлебобулочные изделия стерильны, поскольку при выпекании плесневые грибы не выдерживают высокой температуры.

Споры плесени попадают на хлеб во время упаковки, транспортировки или хранения. «Чем более загрязненным является воздух на хлебопекарном предприятии, тем больше шансов, что такой хлеб может быстрее заплесневеть... Он является субстратом для развития многих видов микроорганизмов, поэтому образоваться может плесень совершенно любого вида. Она может быть абсолютно разной по цвету», - рассказал Мартиросян.

Эксперт подчеркнул, что самой опасной является черная плесень, которая является сильным аллергеном и вызывает тяжелую интоксикацию. Срезание с хлеба заплесневелых кусков не поможет избавиться от грибка, поскольку нити мицелия распространяются по всему хлебобулочному изделию, передает Мир24.