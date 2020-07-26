Россиянам рекомендовали меньше есть хлеб

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26 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Хлеб. Фото: pixabay.com

Россиян призвали сократить употребление хлеба. Что не так с популярным продуктом и чем он может навредить, рассказал биотехнолог Александр Батурин.

Дело в том, что в хлебе содержится большое количество соли. Согласно статистике, в день россияне употребляют порядка 12 грамм соли при норме в 5 грамм. Злоупотребление солеными продуктами может стать причиной развития диабета, ожирения и даже онкологии, предупредил Батурин.

Ученый отметил, что основными источниками соли являются колбаса и хлеб. «В 300 граммах хлеба содержится около 5 грамм соли, однако снизить её содержание непросто из-за ее функций: она придает хлебу вкус, а также повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество мучного изделия», - рассказал Батурин. Он добавил, что много соли содержится и в консервации.