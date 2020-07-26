Россиянам рекомендовали меньше есть хлеб

Россиян призвали сократить употребление хлеба. Что не так с популярным продуктом и чем он может навредить, рассказал биотехнолог Александр Батурин.
Дело в том, что в хлебе содержится большое количество соли. Согласно статистике, в день россияне употребляют порядка 12 грамм соли при норме в 5 грамм. Злоупотребление солеными продуктами может стать причиной развития диабета, ожирения и даже онкологии, предупредил Батурин.
Ученый отметил, что основными источниками соли являются колбаса и хлеб. «В 300 граммах хлеба содержится около 5 грамм соли, однако снизить её содержание непросто из-за ее функций: она придает хлебу вкус, а также повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество мучного изделия», - рассказал Батурин. Он добавил, что много соли содержится и в консервации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.