В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании применения специальных экономических мер

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29 июля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Обсуждение законопроекта. Фото: сайт ГД

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок в ряд законов в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет совершения финансовых операций и «замораживание денежных средств и иного имущества блокируемых лиц».

Одна из поправок касается возможности применения экономических санкций не только к иностранным юридическим и физическим лицам, но и к компаниям, которые подконтрольны иностранным организациям или иностранным гражданам. К таковым предлагается отнести юрлицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления.

В случае принятия, предложенные меры будут распространяться также на правоотношения, связанные с введением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ с 22 октября 2018 года.