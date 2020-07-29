В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании применения специальных экономических мер
29 июля 2020, 12:23[ «Аргументы Недели» ]
Правительство внесло в Госдуму пакет поправок в ряд законов в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет совершения финансовых операций и «замораживание денежных средств и иного имущества блокируемых лиц».
Одна из поправок касается возможности применения экономических санкций не только к иностранным юридическим и физическим лицам, но и к компаниям, которые подконтрольны иностранным организациям или иностранным гражданам. К таковым предлагается отнести юрлицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления.
В случае принятия, предложенные меры будут распространяться также на правоотношения, связанные с введением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ с 22 октября 2018 года.
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