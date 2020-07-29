Кравцов надеется, что 1 сентября в школах состоятся торжественные линейки

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29 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время уже ведётся подготовка к новому учебному году, и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести традиционные линейки в школах 1 сентября.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», – сообщил он.

Кравцов снова обратил внимание на то, что заменять традиционное обучение дистанционным в новом учебном году не планируется. По его словам, новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счёт дистанционного обучения, но это дополнительные возможности.