Развенчан самый популярный миф о мате

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29 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Словари. Фото: pixabay.com

Принято считать, что матерные слова пришли в русский язык во время монгольского нашествия, однако на самом деле они появились гораздо раньше. Филолог Михаил Осадчий объяснил, как в нашей речи появился мат.

Осадчий рассказал, что обсценная лексика была на Руси задолго до Золотой Орды, однако тогда эти слова не считались бранными и тем более запретными. Из общеупотребительных в разряд табуированных они перешли во время революции 1917 года, передает Радио Sputnik.

«Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором… Мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти и укрепила мат в нашей культуре и сделала его таким популярным», - заявил филолог.