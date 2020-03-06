Эксперт объяснил смысл высказываний Водонаевой

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6 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий рассказал о результатах экспертизы публикации Алены Водонаевой о демографической ситуации в России.

Специалист подтвердил, что в словах телеведущей нет признаков экстремизма. Осадчий объяснил, что в России часто под это понятие пытаются подвести любое высказывание, которое «кому-то не нравится или кого-то не устраивает».

«Алена выражает свое негативное отношение к тем людям, которые все-таки решают рожать детей, не имея на это средства», - объяснил эксперт смысл слов Водонаевой. При этом он подчеркнул, что сам не согласен с мнением телеведущей.