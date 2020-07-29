В Саратовской области ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась

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29 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nversia.ru

Фото: pixabay.com

В Саратовской области за сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса. Это один из самых больших показателей за последний месяц.

Накануне 93 из 96 случаев было выявлено в Саратове, сегодня в областном центре выявили только 34 заболевших. Общее число заболевших в регионе достигло 9209 человек.

Сообщается, что более половины заболевших COVID-19 имеют осложнение в виде пневмонии, еще у 29 есть признаки ОРВИ и только у 16 болезнь протекает без симптомов.

Накануне областные власти подняли вопрос о необходимости ужесточения масочного режима и точечном усилении ограничительных мер.