В Саратовской области коронавирус не сдается. Власти ужесточают масочный режим

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28 июля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

пара в масках, фото: pixabay.com

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что необходимо точечно усилить меры контроля, связанные с распространением коронавируса в регионе. Стабильность ежедневной статистики по коронавирусу сохраняется.

Почти все новые случаи за последний день (93 из 96) пришлись на областной центр. Губернатор обратил внимание, что жители пренебрегают собственной безопасностью, масочный режим не соблюдается. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии масок у жителей на рынках, в магазинах, в общественном транспорте и т.д.

Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области поручил председателю правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом вместе с сотрудниками Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. «Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски», - отметил Радаев.

Главный санитарный врач области поддержала губернатора. Сейчас, по словам Ольги Кожановой, готовятся соответствующие документы и рекомендации по усилению ограничительных мер по коронавирусу.



