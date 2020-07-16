В Саратовской области семь медработников с выявленным коронавирусом умерли

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16 июля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

траур, фото: pexels.com

В Саратовской области семеро медицинских работников, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, скончались. Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов рассказал, что врач и водитель автомобиля скорой помощи, несмотря на все предпринятые меры скончались от новой коронавирусной инфекции, пять медработников, три врача, один фельдшер и один водитель скорой помощи, имея диагностированную новую коронавирусную инфекцию, умерли не от COVID, а от заболеваний, которые никоим образом с новой коронавирусной инфекцией не связаны.

По данным минздрава региона на 9 июля, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 980, из них 118 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму свыше 8,1 миллиона рублей. В ведомстве 25 июня сообщили, что завотделением первой горбольницы Саратова с COVID-19 скончалась от иной тяжелой патологии.

Сейчас документы на двух умерших от коронавируса медков находятся на рассмотрении у комиссии для того, чтобы было принято решение о тех выплатах, на которые могут претендовать (их) семьи в рамках указа президента.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали при работе с пациентами с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.