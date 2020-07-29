Адвокат заявил, что «колл-центры» в российских тюрьмах не могут появляться без покровительства сотрудников ФСИН

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29 июля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Колючая проволока. Фото: pixabay.com

Без участия коррумпированных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний появление в камерах средств мобильной связи и их регулярное использование для мошенничества были бы невозможны.

Об этом заявил адвокат Тимур Харди, который утверждает, что сегодня заключенные активно пользуются мобильной связью, а чины из ФСИН делают вид, что обнаружение мобильников – лишь отдельные эпизоды.

«Что касается организации подобной деятельности, то это – совместная работа криминальных авторитетов и оперативных работников системы исполнения наказаний», – говорит Харди.

По данным МВД, еще пять лет назад заключенные совершали не менее трети телефонных мошенничеств. Сейчас, скорее всего, процент вырос.