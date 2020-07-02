50-летняя майкопчанка перевела телефонным мошенникам полмиллиона рублей

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2 июля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дежурная часть полиции. Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества.

В дежурную часть майкопского отдела МВД обратилась 50-летняя местная жительница, которая рассказала полицейским, что стала жертвой обмана.

Как выяснилось, ей звонили с нескольких номеров, начинающихся на 8-495…, представлялись сотрудниками банка и сообщали о том, что мошенники якобы пытаются оформить на нее кредит.

«В итоге майкопчанка сделала все, как ей рекомендовали неизвестные, после чего с ее счета пропали 500 тысяч рублей», – сообщили в региональном МВД.