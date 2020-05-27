В Адыгее задержали телефонных мошенников, представлявшихся прокурорами

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27 мая 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Задержание. Фото: сайт МВД

Оперативники угро главка МВД России по Московской области совместно с полицейскими из Адыгеи задержали двоих граждан, подозреваемых в мошенничестве.

Злоумышленники позвонили директору аптеки в Лобне области, представились сотрудниками местной прокуратуры и сообщили о том, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарственное средство без соответствующего рецепта.

Один из звонивших предложил уладить дело и перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчины перестали выходить на связь, после чего потерпевший обратился в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Адыгеи. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты три мобильных телефона, записная книжка с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, а также адресами аптек», – говорится в сообщении МВД РФ.

В ведомстве также добавили, что информацию о работниках региональных прокуратур задержанные копировали с официальных сайтов ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт.