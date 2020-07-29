Собрать ребенка в школу стало дороже

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

1 сентября. Фото: pixabay.com

Аналитики оценили стоимость некоторых канцелярских принадлежностей, необходимых детям для школы. Оказалось, что стоимость «набора первоклассника» в этом году увеличилась на 55% по сравнению с 2019 годом.

Сейчас, чтобы купить ребенку набор из ручек, линеек, альбомов, карандашей и прочих нужных в школе мелочей, придется потратить порядка 712 рублей. При этом стоимость школьных рюкзаков снизилась на 3%. Дневники подорожали на 34%. Сильно выросли в цене пеналы – сейчас их можно приобрести в среднем за 799 рублей, что на 60% дороже, чем в прошлом году.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычно», - отметили аналитики.