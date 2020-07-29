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Жириновский не захотел помогать другим государствам во время пандемии

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский не захотел помогать другим государствам во время пандемии
Владимир Жириновский. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © State Duma Russia

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна помогать другим странам в условиях нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы уже помогли Италии, Сербии, Казахстану, Киргизии, а тем временем в Хабаровском крае новая вспышка коронавируса», - написал Жириновский в Telegram. Он отметил, что, прежде чем помогать другим государствам, стоит сначала оказать помощь всем жителям России. Политик добавил, что из-за опасной эпидемиологической ситуации врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву пришлось увеличить количество бригад врачей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.

АБ
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