Жириновский не захотел помогать другим государствам во время пандемии

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29 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © State Duma Russia

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна помогать другим странам в условиях нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы уже помогли Италии, Сербии, Казахстану, Киргизии, а тем временем в Хабаровском крае новая вспышка коронавируса», - написал Жириновский в Telegram. Он отметил, что, прежде чем помогать другим государствам, стоит сначала оказать помощь всем жителям России. Политик добавил, что из-за опасной эпидемиологической ситуации врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву пришлось увеличить количество бригад врачей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.