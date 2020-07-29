Жириновский не захотел помогать другим государствам во время пандемии
29 июля 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна помогать другим странам в условиях нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы уже помогли Италии, Сербии, Казахстану, Киргизии, а тем временем в Хабаровском крае новая вспышка коронавируса», - написал Жириновский в Telegram. Он отметил, что, прежде чем помогать другим государствам, стоит сначала оказать помощь всем жителям России. Политик добавил, что из-за опасной эпидемиологической ситуации врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву пришлось увеличить количество бригад врачей.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.