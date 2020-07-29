«Россия будет в этом первой»: Стало известно, когда будет одобрена вакцина от COVID-19

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29 июля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Стала известна точная дата, когда в России одобрят использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Россия будет в этом первой», - заявил он. Дмитриев добавил, что ученые, занимающиеся созданием препарата, в первую очередь нацелены не на скорость, а на качество вакцины и защиту людей. С его слов, препарат могут одобрить до 15 августа. В этом же месяце будет запущено массовое производство вакцины.

Ранее американские биотехнологи назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса COVID-19.