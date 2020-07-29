Американские биотехнологи назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса COVID-19

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29 июля 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Доллары США, фото: pixabay.com

Американская биотехнологическая компания Moderna рассчитывает установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне 50-60 долларов. Соответственно, одна доза вакцины будет стоить примерно 25-30 долларов.

Газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет, что такая цена за вакцины от COVID-19 предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Изданию известно от источников, что другие производители вакцины от коронавируса пообещали гораздо более низкие цены.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTtech, заключившие на прошлой неделе соглашение с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в 19,5 доллара за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену примерно 3-4 доллара.

По данным одного из источников газеты, цена вакцины компании Moderna "вызывает существенные трудности в переговорах" из-за предложений других фирм, поэтому стоимость курса прививок 50-60 долларов может измениться.

С 27 июля у Moderna заключительный, клинический этап испытаний вакцины от коронавируса. Участниками испытаний станут 30 тысяч человек.

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