Девятилетняя девочка умерла от коронавируса. На COVID-19 ее проверили после смерти

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29 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, фото: pixabay.com

В США девятилетняя девочка Кимора Линум скончалась ночью во сне от коронавируса. Днем ребенок чувствовал себя нормально. Школьница играла с друзьями на улице вечером. Вернувшись домой, Кимора пожаловалась родителям на необычную усталость. Школьница легла спать. Родители обнаружили ее уже мертвой, ребенок умер во сне.

Издание Mirror пишет, что коронавирусную инфекцию COVID-19 у девочки обнаружили только после смерти.

За несколько дней до кончины у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В клинике врачи осмотрели ребенка, решили, что у нее ОРВИ и отправили лечиться домой. Тест на COVID-19 ребенку не сделали. Буквально через два дня самочувствие Киморы Линум улучшилось, она вышла погулять. А ночью произошла трагедия.



На сегодняшний день США на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом людей.

В Штатах выявлено 4 294 770 инфицированных COVID-19. Более 148 тысяч человек скончались.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире во вторник, 28 июля, превысило 16,3 миллиона человек. Согласно последней информации ВОЗ, более 650 тысяч пациентов скончались.