У губернатора Чукотки коронавирус COVID-19 не подтвердился

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29 июля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Копин, фото: governors.ru/glava-regiona

У губернатора Чукотки Романа Копина коронавирус COVID-19 не подтвердился. "Результат отрицательный!" - сообщил глава региона в Instagram. Копин поблагодарил медиков и пообещал: "Скоро вернусь в строй!".



28 июля губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали. Глава Чукотки контактировал с человеком, больным коронавирусной инфекцией COVID-19, и после у него повысилась температура. При обследовании у Копина выявили пневмонию. Губернатор находится в Чукотской окружной больнице. "Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. Берегите себя и своих близких!" - призвал он.

Всего на Чукотке зафиксировано 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. 146 пациентов выздоровели, один умер.

Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.