Как открыть «второе дыхание» на работе

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29 июля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Порой к середине рабочего дня может пропасть концентрация и трудовой настрой. Как вернуть себе внимание и открыть «второе дыхание», рассказала учитель антистрессовых программ Ирина Хробостова.

Специалист заявила, что одним из самых простых и действенных способов вернуть рабочий настрой, являются дыхательные упражнения. Дышать нужно ровно и глубоко, сидя с ровной спиной и закрыв глаза. «Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованны, или у вас лихорадочные мысли, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за своим дыханием, за тем, какое оно у вас есть. Через одну-две минуты в таком состоянии ваше дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться», - посоветовала Хробостова.

Она добавила, что этот способ помогает не только вернуть утраченную концентрацию, но и избежать ее потери, мобилизовать внутренние резервы перед важной встречей, передает Радио Sputnik.