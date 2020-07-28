Сомнолог рассказал, как восстановиться после пятидневного рабочего графика

Клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о самом опасном рабочем графике и о том, как проснуться на работу в понедельник. По его словам, прежде всего надо понимать, что такого понятия, как «ритм», не существует: он очень индивидуален и зависит от личностных особенностей человека.
Врач отметил, что из всех возможных графиков самый оптимальный для большинства — это стандартная пятидневка. Но здесь есть и своя опасность: пять дней подряд люди встают рано, а в субботу и воскресенье отсыпаются, нарушая свой режим.
"Если вы очень «активно отдыхали» в пятницу или субботу, чтобы войти обратно в свой индивидуальный ритм, в воскресенье вечером добавьте небольшую физическую нагрузку: сходите в парк, займитесь кардиотренировкой в зале, просто походите по дорожке", - советует специалист.
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