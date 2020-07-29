Дуров раскритиковал Apple за комиссию в приложении App Store

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29 июля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Павел Дуров, фото: twitter.com/durov/photo

Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, раскритиковал политику компании Apple, назвав семь негативных факторов, в том числе комиссию. Дуров пишет в Telegram, что 30-процентная комиссия за каждое приложение компании увеличивает стоимость цифровых покупок.

Он отметил, что эти деньги с потребителей берут несмотря на то, что ранее они переплатили за телефон Apple на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость.

Дуров призвал обладателей Apple отказаться от установки приложений из App Store и Google Play из-за "безумной" комиссии для разработчиков.

"Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд 10 лет", — написал Дуров в соцсетях. Он рекомендует устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. "Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер", —советует Павел Дуров.

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