Ограничения на въезд в Абхазию продлили

Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику до 4 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое распоряжение сегодня подписал президент республики Аслан Бжания.
Исключение составляют дипломатические представители других государств, военные-пограничники ФСБ России в Абхазии и военнослужащие объединенной российской военной базы, водители, которые осуществляют грузовые перевозки, машинисты поездов, а также однократно въезжающие в Абхазию к своим родственникам иностранцы и люди без гражданства. Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Ранее режим ограничений, введенный на границе России с Абхазией из-за пандемии коронавирусной инфекции, был продлен до 28 июля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.