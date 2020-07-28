Ограничения на въезд в Абхазию продлили

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сухум, фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику до 4 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое распоряжение сегодня подписал президент республики Аслан Бжания.

Исключение составляют дипломатические представители других государств, военные-пограничники ФСБ России в Абхазии и военнослужащие объединенной российской военной базы, водители, которые осуществляют грузовые перевозки, машинисты поездов, а также однократно въезжающие в Абхазию к своим родственникам иностранцы и люди без гражданства.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших - 37. Двое скончались.

Ранее режим ограничений, введенный на границе России с Абхазией из-за пандемии коронавирусной инфекции, был продлен до 28 июля.