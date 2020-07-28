Правительство планирует засекретить закупки Роскосмоса

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28 июля 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Roscosmos/via Globallookpress.com

Правительство разработало проект постановления, который позволит Роскосмосу определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Как поясняется в сопроводительной справке проекта, данные меры обусловлены возможностью иностранных органов и групп изучать информацию из контрактов Роскосмоса и его предприятий, находящуюся в открытом доступе, что позволяет вычислить участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.

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