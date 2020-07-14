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Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года
Roscosmos, globallookpress.com

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе Международной космической станции (МКС). По его словам, ресурс станции рассчитан до 2030 года, - сообщает kp.ru.

Рогозин отметил: "Мы же не знаем, как дальше будет развиваться МКС".  "Вполне может быть, что это Лего – его снова надо будет разбирать на части, утилизировать некоторые конструкции, некоторые могут остаться. Наши конструкторы думают и над этим подходом", - сказал глава "Роскосмоса".

Он напомнил, что "ресурс МКС годится до 2030 года" и добавил: "Значит, впереди у нас еще десять лет нормальной работы".

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил единственное, по его мнению, отличие американских «гламурных» ракет от «дедушки» «Союза». 

ИЧ
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