Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе Международной космической станции (МКС). По его словам, ресурс станции рассчитан до 2030 года, - сообщает kp.ru.
Рогозин отметил: "Мы же не знаем, как дальше будет развиваться МКС". "Вполне может быть, что это Лего – его снова надо будет разбирать на части, утилизировать некоторые конструкции, некоторые могут остаться. Наши конструкторы думают и над этим подходом", - сказал глава "Роскосмоса".
Он напомнил, что "ресурс МКС годится до 2030 года" и добавил: "Значит, впереди у нас еще десять лет нормальной работы".
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил единственное, по его мнению, отличие американских «гламурных» ракет от «дедушки» «Союза».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.