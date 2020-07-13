Рогозин про новые американские космические корабли: «более гламурные, но аналог нашего дедушки»

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский "Союз", но, по сути, являются его аналогами.
"Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки". Рогозин вспомнил при этом русскую поговорку: старый конь борозды не испортит.
Сравнение новых кораблей США было с летающими еще со времен СССР "Союзами". Гендиректор "Роскосмоса" напомнил о разрабатываемом в РФ "Орле", который сможет летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне, американские корабли, по его словам, этого делать не могут.
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