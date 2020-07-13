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Рогозин про новые американские космические корабли: «более гламурные, но аналог нашего дедушки»

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Комсомольская правда

Рогозин про новые американские космические корабли: «более гламурные, но аналог нашего дедушки»
Дмитрий Рогозин. Фото: сайт Кремля

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский "Союз", но, по сути, являются его аналогами.

"Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки". Рогозин вспомнил при этом русскую поговорку: старый конь борозды не испортит.

Сравнение новых кораблей США было с летающими еще со времен СССР "Союзами". Гендиректор "Роскосмоса" напомнил о разрабатываемом в РФ "Орле", который сможет летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне, американские корабли, по его словам, этого делать не могут.

Американцы должны проявлять больше уважения к российской космической программе, так как в течение 10 лет это был единственный способ отправить американских астронавтов на орбиту, заявил Дмитрий Рогозин.

НС

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