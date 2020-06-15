Глава Роскосмоса заявил, что американцы слишком много шутят о российской космической программе

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15 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: NY Post

Pixabay

Американцы должны проявлять больше уважения к российской космической программе, так как в течение 10 лет это был единственный способ отправить американских астронавтов на орбиту, заявил Дмитрий Рогозин.

В колонке в российской версии Forbes глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетовал, что американцы до сих пор не воспринимают российскую космическую программу так серьезно, как свою собственную.

«Когда нашим партнерам наконец удалось провести успешные испытания на своем космическом корабле, в наш адрес не было ничего, кроме шуток и издевательств, – сказал Рогозин. – Вместо этого американская космическая промышленность должна была поблагодарить Россию».

«Наша страна первой отправила человека в космос», – добавил Рогозин. – Мы остаемся первыми и по сей день».

Роскосмос также раскритиковал «истерию» президента США Дональда Трампа. Он заявил, что запуск SpaceX показал, что Соединенные Штаты вернули себе место мирового лидера в космосе, американские астронавты скоро приземлятся на Марсе,а Вашингтон будет иметь «величайшее оружие, когда-либо существовавшее в истории».