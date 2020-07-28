«Золотая судья» Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда

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28 июля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: rgup.ru

Краснодарский краевой суд отчислил из штата сотрудников Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении ее полномочий за дисциплинарные проступки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Аргументы недели Кубань» писали, что скандально известная экс-председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева досрочно лишилась полномочий. Она была привлечена к дисциплинарной ответственности решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) за прогулы. ВККС пришла к выводу, что поездки Хахалевой по России не были обусловлены служебной необходимостью. По версии самой Хахалевой, все ее поездки были обусловлены служебной необходимостью, что все ее поездки были служебными, а проверка, проведенная ВККС, была с нарушениями.

Напомним, скандальную известность Елена Хахалева приобрела в 2017 году после публикации в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. На эту свадьбу, по некоторым оценкам, были потрачены два миллиона долларов. Позже в СМИ появились публикации о якобы поддельном дипломе Хахалевой.

В ноябре 2018 года судью сняли с должности председателя коллегии по административным делам, а в августе 2019 года – отстранили и от судебных процессов. За Хахалевой оставили право заниматься научно-консультационной деятельностью.