«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

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13 июля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: rgup.ru

Скандально известная экс-председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева досрочно лишилась полномочий. Хахалева привлечена к дисциплинарной ответственности решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Таким образом ВККС наказал «золотую судью» за прогулы, то есть, за отсутствие на рабочем месте без оснований.

После проверки ВККС пришла к выводу, что поездки Хахалевой по России не были обусловлены служебной необходимостью. По версии самой Хахалевой, все было с точностью до наоборот. На заседании ВККС представители «золотой судьи» сообщали, что все ее поездки были служебными, а проверка, проведенная ВККС, была с нарушениями. При этом Елена Хахалева на заседании не присутствовала, пишет портал «Закон.ру». Накануне заседания представитель Хахалевой Людмила Александрова сообщила о ее госпитализации в связи с обострением заболевания в виде последствий COVID-19. Хахалеву госпитализировали в стационар 15 июня 2020 года, из-за чего она через своего представителя просила отложить заседание ВККС.

Напомним, скандальную известность Елена Хахалева приобрела в 2017 году после публикации в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. По оценкам СМИ, на эту свадьбу были потрачены два миллиона долларов. В ноябре 2018 года судью сняли с должности председателя коллегии по административным делам, а в августе 2019 года – отстранили и от судебных процессов. За Хахалевой оставалось право заниматься научно-консультационной деятельностью.