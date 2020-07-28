Володин считает, что законопроекты о защите детей нужно обсудить с родителями
28 июля 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Законопроекты о защите детей необходимо обсудить с родительским сообществом и специалистами в этой сфере.
Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки в Семейный кодекс РФ, в ГПК РФ и в закон о полиции.
По словам спикера ГД, вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения и «прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере».
По словам Володина, оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов.
«Нам необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей. Вместе с этим, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства», – заявил спикер ГД.
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