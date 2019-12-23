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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Патриарх прокомментировал споры вокруг законопроекта о домашнем насилии

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Патриарх прокомментировал споры вокруг законопроекта о домашнем насилии
Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в стране не было бы такой проблемы, будь отношение к церкви в дороге иным. По словам предстоятеля Русской православной церкви, закон не сможет остановить преступление.

Патриарх отметил, что в стране ведутся оживленные дискуссии о том, стоит ли вносить изменения в уже существующий законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

«Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, - было бы в наших семьях насилие? Да никогда!» - считает Кирилл.

Также он высказал мнение, что от преступлений человека спасает не наличие законов, а совесть и любовь.

АБ

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