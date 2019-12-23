Патриарх прокомментировал споры вокруг законопроекта о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в стране не было бы такой проблемы, будь отношение к церкви в дороге иным. По словам предстоятеля Русской православной церкви, закон не сможет остановить преступление.
Патриарх отметил, что в стране ведутся оживленные дискуссии о том, стоит ли вносить изменения в уже существующий законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
«Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, - было бы в наших семьях насилие? Да никогда!» - считает Кирилл.
Также он высказал мнение, что от преступлений человека спасает не наличие законов, а совесть и любовь.