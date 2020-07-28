Дегтярев об «избиении» сотрудника «Открытой России»: «мелкие врунишки»

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28 июля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото: соцсети

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев резко отозвался на сообщения о том, что «его охрана» напала на координатора «Открытой России»: «мелкие врунишки продолжают вбрасывать инфоповоды в СМИ о том, какой я плохой».

«В этот раз жертвой от оппозиции выступил сотрудник «Открытой России», которая работает на деньги Михаила Ходорковского. Его якобы избил сотрудник моей охраны. При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан», – написал врио главы региона в Telegram.

Дегтярев отметил, что личной охраны у него нет, есть служба безопасности администрации, сотрудники которой работали до его прихода. Это уже второй случай якобы нападения на оппозиционера, при этом в полицию никто не заявляет. Врио главы региона добавил также, что «мелкие врунишки настолько обнаглели», что завели фейковый телеграмм-канал от его имени.

Ранее, выступая в Законодательной думе края, Дегтярев высказал мнение, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны. «Это уже не имеет ничего общего с праведным гневом, желанием защитить Фургала. С несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать», — добавил Дегтярёв.

В воскресенье Михаил Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.